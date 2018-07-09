/ Южноуралец записал видеообращение с требованием убрать дорожную яму

Глубокий котлован не огорожен.

Житель Аргаяшского района вышел на борьбу с коммунальными службами. На дороге в селе Кулуево ремонт водопровода обернулся проблемами для автомобилистов. Мужчина записал видеообращение, с помощью которого надеется решить проблему односельчан.

Вот таким образом в Кулуево проводится ремонт водоводы. Мы видим кучу грунта, которая перекрывает две трети проезжей части. Слева от кучи мы видим котлован глубиной метра 3−4. Никаких знаков, никаких ограждающих конструкций или предупредительных знаков. — жалуется южноуралец Иван Козлов.

Мужчина обращается к «компетентным органам» с целью разобраться в ситуации и, при необходимости, наказать виновных.



Напомним, ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов потребовал привлекать к уголовной ответственности коммунальные службы, которые не выполняют своих обязательств в полной мере. Раскопанный коммунальщиками асфальт уже стал причиной гибели 34-летнего мотоциклиста в Челябинске. По мнению парламентария, коммунальные и дорожные службы должны работать сообща и обеспечивать безопасность.