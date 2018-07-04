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/ Ремонт коллектора, топящего в фекалиях военный городок, начали в Чебаркуле

Ремонт коллектора, топящего в фекалиях военный городок, начали в Чебаркуле

Проблему решали 5 лет.
сегодня в 12:41
  |  Общество

В Чебаркуле наконец начала решаться проблема, долго волновавшая жителей военного городка. Каждые весну и лето там «выходила из берегов» вода из канализации. Ужасный запах, грязь, антисанитарию связывали с обилием талых вод, проливными дождями. Рассматривая жалобы жителей, аварию на коллекторе администрация не предполагала.

Мы давно боролись с этой проблемой. Куда только не обращались. Запах стоит много лет, да еще и лес топит, дорогу тут. Сложно было существовать в теплое время суток, а как наступает жара — так вообще ужас. Все это «цветет». — рассказали сайту «Первый областной» местные жители.

В итоге через 3 года процесс сдвинулся с мертвой точки. Были проведены анализы воды, подтверждающие, что все это канализационные стоки. Установили место, где произошла авария. Прикинули последствия.

Сейчас деньги выделены, началась работа по прокладке нового трубопровода именно этого коллектора. Идет процесс на участке, где не нужно дополнительное согласование. Сейчас ожидаются ответы железной дороги, министерства обороны. — рассказал сайту «Первый областной» председатель ветеранской организации защитников отечества Чебракульского гарнизона Владимир Недорезанов.

Когда ремонт завершится, вода наконец перестанет подступать к домам, размывать насыпи, в том числе угрожая железной дороге, и неприятный запах наконец исчезнет с территории военного городка.

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