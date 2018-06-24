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/ Трасса М5 встала в пробках из-за дорожного ремонта и аварий

Трасса М5 встала в пробках из-за дорожного ремонта и аварий

Движение организовано по временной схеме.
сегодня в 15:56
  |  Общество

Движение затруднено на трассе М5 в Челябинской области как минимум на трех участках. Там ведутся дорожные работы. На всех участках проезжая часть сужена, автомобили едут по одной полосе в обе стороны.

На мосту через реку Бишбайтал км 1851+900 ремонтируют правый проезд, поблизости, на км 1852+200 идёт ремонт путепровода через железную дорогу, а в районе Сатки на 2 участках идёт замена слоёв износа. На всех участках ремонта наблюдается снижение скорости движения автомобильного потока. — сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Работы на мосту и путепроводе продлятся до 20 августа, а замена слоев износа завершится еще месяцем позже. Автомобилистам рекомендуют использовать Яндекс. Карты, чтобы следить за ситуацией на дороге.

Кроме того, еще один затор образовался на трассе из-за столкновения двух автомобилей на 1859 километре. Подробности и обстоятельства устанавливаются.

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