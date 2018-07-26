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/ Директор нацпарка снимает познавательные ролики про Таганай

Директор нацпарка снимает познавательные ролики про Таганай

Серия документальных фильмов получила название «Заповедный человек».
сегодня в 14:21
  |  Общество

Любители гор и дикой природы получили возможность наслаждаться видами национального парка «Таганай» не выходя из дома. Нацпарк запустил собственный канал в социальных сетях. Производством роликов для него занимается сам директор заповедной зоны.

Мы проводим работу, которую обязаны делать по закону об особо охраняемых природных территориях, но нам бы хотелось знать, как оценивают наши усилия. Кроме того, некоторые вопросы мы хотим вынести на общественное обсуждение. — рассказал сайту «Первый областной» директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев.

Посмотреть видовые и познавательные ролики, сделанные усилиями сотрудников национального парка «Таганай», можно на Youtube-канале. Также здесь будет размещаться полезная информация о тропах, их состоянии и обустройстве приютов.

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