/ На территории Южного Урала создадут заповедник с сертификатом ЮНЕСКО

Биосферный резерват сохранит природный комплекс.

Международный фонд ЮНЕСКО принял решение о создании биосферного резервата на территории заповедника «Горный Урал». В него войдут национальный парк «Таганай», Аршинский заказник и памятники природы «Озеро Тургояк», «Озеро Серебры», «Озеро Уфимское», «Река Киалим», «Река Куштумга», «Луковая поляна».

Биосферный резерват — это особо охраняемая территория, на которой строго регулируется взаимодействие природы и человека. В мире их, по данным ЮНЕСКО, менее 700 штук.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил отправить соответствующую заявку в ЮНЕСКО.

Создание биосферного резервата придает южноуральским территориям международный статус, который поможет сохранить уникальность и красоту нашей природы и развивать туризм, привлекая все больше иностранных гостей и повышая интерес к родным местам у жителей области. — прокомментировал Борис Дубровский.

По словам экологов, создание резервата станет толчком к тому, чтобы сохранить баланс между использованием природных ресурсов и сохранением уникальных экосистем.