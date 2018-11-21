/ Жители Катав-Ивановска поддержали создание национального парка «Зигальга»

В ходе обсуждения проект территории претерпел значительные изменения.

Жители Катав-Ивановского района на публичном заседании, которое состоялось во вторник, 20 ноября, поддержали создание национального парка "Зигальга«Разработкой проекта особо охраняемой природной территории занялись сотрудники национального парка «Таганай». На слушаниях, которые состоялись по поручению губернатора Бориса Дубровского, проект претерпел значительные изменения.

Площадь парка сократилась со 111 тысяч гектаров до 45 тысяч гектаров, были исключены все дороги и подъездные пути, на многих участках жители, как и прежде, могут продолжать хозяйственную деятельность, заниматься сельским хозяйством, вести лесозаготовку, сбор и заготовку ягод и грибов для собственных нужд. — рассказали в министерстве экологии Челябинской области.

Отметим, что парк создается в рамках «майских» указов Президента Российской Федерации Владимира Путина. Согласно документу, на территории страны должно появиться 16 новых национальных парков, среди них и парк «Зигальга» в Челябинской области.

Челябинская область одной из первых планирует выполнить «майский» указ Президента, по созданию новых национальных парков. «Зигальга» — это уникальная природная зона, богатая редкими видами растений и животных, которые необходимо сохранить для жителей нашего региона и страны. Мы должны не только беречь уникальную и типичную природу, а также заниматься ее восстановлением и развивать экологический туризм и просвещение наших граждан. — рассказал Заместитель Губернатора Челябинской области Сергей Сушков.

Идея создания нацпарка «Зигальга» возникла еще в 1997 году. Заповедник появится в Катав-Ивановском районе и расположится между Южно-Уральским заповедником, Национальным парком Зюраткуль и природным парком Иремель в республике Башкортостан, став продолжением череды особых природоохранных зон Южного Урала.