/ «Таганай» расширил Великий Уральский путь для туристов

Путешественникам предлагают посетить сразу несколько особо охраняемых территорий.

Туристический маршрут, названный Великим Уральским путем, расширили. Теперь в него входит национальный парк «Таганай». Событие задокументируют уже 6 декабря. Таким образом, парк как особо охраняемая природная территория войдет в число 14 обязательных к посещению мест для туристов, желающих познакомиться с богатствами Урала.

Преимущества объектов Великого Уральского пути — их транспортная доступность. Добраться туда можно на автомобиле, поблизости располагаются вокзалы и аэропорты. Главная цель проекта — создать устойчивую практику развития экотуризма в России и сформировать региональный и федеральный турпродукт, который будет пользоваться устойчивым спросом. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе НП «Таганай».

Отметим, в туристический маршрут входят также особо охраняемые природные территории Оренбургской, Челябинской, Свердловской областей, Пермского края, Республики Коми и Республики Башкортостан.