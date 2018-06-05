Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.93 -0.28 72.44 -0.28
Челябинск
сейчас
 
+24 °C
завтра
 
+26 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Лесную жизнь сняли сотрудники национального парка «Зюраткуль»

Лесную жизнь сняли сотрудники национального парка «Зюраткуль»

Ролик опубликован в сообществе Всемирного фонда дикой природы.
сегодня в 17:59
  |  Общество

Сообщество Всемирного фонда дикой природы поделилось на своих страницах в социальных сетях роликом из национального парка «Зюраткуль», расположенного в Челябинской области. Небольшой ролик охватывает световые сутки, на кадрах сменяются день и ночь. Умиротворяющее видео включает в себя погоню медведя за лосями, бег зайца и других животных перед объективом. Местом действия стал «водопой» — лесной родник.

Молодой медведь преследует лосиху с лосенком, несмотря на это жизнь среди лесных обитателей национального парка «Зюраткуль» идет своим чередом. — говорится в описании видео.

Напомним, ранее героем ролика стали другие лесные обитатели. Семейство бельчат сняли на видео на территории национального парка «Таганай». Грызуны поселились в одном из скворечников.

Общество
Экологи просят южноуральцев не приближаться к раненым во время лесных пожаров животным
23.05.2018
Экологи просят южноуральцев не приближаться к раненым во время лесных пожаров животным
Общество
В кладбище домашних животных превратили сельский пустырь на Южном Урале
05.05.2018
В кладбище домашних животных превратили сельский пустырь на Южном Урале
Общество
Дикие животные массово распространяют бешенство в Челябинской области
04.04.2018
Дикие животные массово распространяют бешенство в Челябинской области
Происшествия
Объеденный животными труп нашли возле «Меридиана» в Ленинском районе
03.04.2018
Объеденный животными труп нашли возле «Меридиана» в Ленинском районе
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Заброшенное здание, в котором завалило девочку, собираются снести
сегодня в 18:17
Заброшенное здание, в котором завалило девочку, собираются снести
Общество
Грозы и сильный ветер вернутся на Южный Урал
сегодня в 18:08
Грозы и сильный ветер вернутся на Южный Урал
Общество
Лесную жизнь сняли сотрудники национального парка «Зюраткуль»
  
сегодня в 17:59
Лесную жизнь сняли сотрудники национального парка «Зюраткуль»
Общество
Подрядчики на грани банкротства стали фигурантами уголовного дела в Златоусте
сегодня в 17:44
Подрядчики на грани банкротства стали фигурантами уголовного дела в Златоусте
Хоккей
Менеджмент «Трактора» старается сохранить Виталия Кравцова в составе
сегодня в 17:08
Менеджмент «Трактора» старается сохранить Виталия Кравцова в составе
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с маршруткой на перекрестке в Челябинске
  
сегодня в 16:51
Три человека пострадали в ДТП с маршруткой на перекрестке в Челябинске
Общество
Российская полиция празднует 300-летний юбилей
сегодня в 16:46
Российская полиция празднует 300-летний юбилей
Общество
Военные из разных стран массово съедутся в Челябинскую область этим летом
сегодня в 15:58
Военные из разных стран массово съедутся в Челябинскую область этим летом
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6