/ Лесную жизнь сняли сотрудники национального парка «Зюраткуль»

Ролик опубликован в сообществе Всемирного фонда дикой природы.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сообщество Всемирного фонда дикой природы поделилось на своих страницах в социальных сетях роликом из национального парка «Зюраткуль», расположенного в Челябинской области. Небольшой ролик охватывает световые сутки, на кадрах сменяются день и ночь. Умиротворяющее видео включает в себя погоню медведя за лосями, бег зайца и других животных перед объективом. Местом действия стал «водопой» — лесной родник.

Молодой медведь преследует лосиху с лосенком, несмотря на это жизнь среди лесных обитателей национального парка «Зюраткуль» идет своим чередом. — говорится в описании видео.

Напомним, ранее героем ролика стали другие лесные обитатели. Семейство бельчат сняли на видео на территории национального парка «Таганай». Грызуны поселились в одном из скворечников.