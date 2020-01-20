Козлятник: что это такое, зачем его едят

Егери рассказали, как помогают животным пережить зиму.

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Несмотря на то, что в этом году зима выдалась теплой, животные нуждаются в дополнительном источнике питания. Задача человека — поддержать в этот период обитателей леса. В качестве подкормки в Чебаркуле было высажено 30 гектаров рапса, однако его животные съели еще до наступления нового года. Теперь егери закупают сено у колхозников.

«Особенно хорош козлятник — так называется трава, предназначенная для корма домашнего скота, способствует хорошему воспроизводству молока, так как богата белком. Лесная косуля с удовольствием ей питается», — рассказывает егерь Чебаркульского отделения «Облохотрыболовсоюза» Александр Кремнев.

На участке заказника установлено 9 крытых кормушек, еще 3 большие открытые находятся поодаль — туда сено везут рулонами по 350 килограммов, а довозят по необходимости.

За сезон выходит до 3 тонн скошенной травы. Дополнительно животных балуют солью и вениками из крапивы.