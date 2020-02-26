Риск заражения фельдшера из Златоуста ВИЧ-инфекцией составляет 0,3%

В Областном центре СПИДа медработник получает необходимую терапию.

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В Областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом прокомментировали скандал в Златоусте. Там в скорой не нашлось препарата для профилактики ВИЧ. Он понадобился фельдшеру после контакта с кровью заражённого пациента. В центре СПИДа рассказали, какую помощь позже оказали медику, каковы её шансы заболеть и как нужно действовать в подобных ситуациях.

Первое, что нужно сделать медработнику в аварийной ситуации — сообщить руководителю подразделения и зарегистрировать случай документально. Также на скорой помощи в медицинской организации должен быть неиссякаемый запас противовирусных препаратов, которые выдаются в момент нештатного происшествия.

«По всем существующим стандартам, по приказам Министерства здравоохранения, по санитарным правилам и нормам, в течение первых трёх суток пострадавший медицинский работник должен получить антиретровирусные препараты для того, чтобы не было постконтактного заражения ВИЧ-инфекцией», — говорит заведующая лечебным отделением № 2 Областного центра СПИДа Татьяна Миркина.

Первую помощь фельдшеру оказали в течение 12 часов. Специалисты отмечают, что при контакте с иглой риск заражения составляет менее 1%. А данном случае шансы заболеть ещё меньше — около 0,3%.

Теперь фельдшеру предстоит антиретровирусная терапия в течение 28 дней, а также наблюдение в Областном центре СПИДа на протяжении года — это сдача крови через 3, 6 и 12 месяцев после инцидента.

Напомним, 24 февраля в Златоусте при оказании помощи ВИЧ-положительному пациенту в глаз фельдшера скорой попала кровь зараженного человека. В служебной машине на тот момент не оказалось антиретровирусных препаратов. Минздрав региона начал проверку.