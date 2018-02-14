/ После Дня влюбленных челябинцам подарят контрацептивы и пригласят пройти тест на ВИЧ

Специальная акция, приуроченная к празднику, пройдет с 15 по 17 февраля.

В течение трех дней в ТРК «Родник» каждый желающий сможет быстро, бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ. Организаторы пообещали подарить бесплатные средства контрацепции и памятные сувениры, а также продемонстрировать коллекцию презервативов разных годов, производителей и стран.

Основной фигурой выставки станет инсталляция вируса иммунодефицита человека, находящегося в клетке и символизирующего контроль над заболеванием. — пояснили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

По данным на начало 2018 года в Челябинской области 39 тысяч 027 человек живут с ВИЧ. Только на начало января этого года в регионе выявлено 4 435 новых случаев ВИЧ-инфекции.

В Челябинске есть люди, которые живут обычной жизнью, работают, занимаются своими делами, даже не подозревая, что у них есть ВИЧ-инфекция. Поэтому важно проверить свое здоровье и в случае подтвержденного положительного результата вовремя начать наблюдение и лечение. — сообщила начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни минздрава Челябинской области Ольга Яворская.

Экспресс-тестирование пройдет в ТРК «Родник» на улице Труда, 203 с 15 по 17 февраля с 16:00 до 20:00 (1 этаж, центральный вход).

