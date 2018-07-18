/ На Южном Урале один из самых низких показателей по заболеваемости ВИЧ-инфекцией

Роспотребнадзор опубликовал аналитический отчет.

Специалисты Роспотребнадзора опубликовали аналитический отчет, в котором представили данные о здоровье россиян. В соответствии с показателями, распространение ВИЧ-инфекции среди жителей Челябинской области замедлилось. За минувший год зафиксировано 107,64 случаев на 100 тысяч населения. В 2016 году эта цифра составляла 108,89.

Также снизилась заболеваемость туберкулезом среди южноуральцев.

Это стало возможным за счет прицельного проведения профилактических осмотров среди групп риска и составило 53,5% от общего количества осмотренных. — рассказала сайту «Первый областной» главный фтизиатр минздрава Челябинской области Марина Лехляйдер.

Напомним, областной минздрав регулярно проводит экспресс-тестирования, на которых жители могут проверить состояние своего здоровья.