Вибротренажёр преподнесла Маргарита Павлова спортивной школе Ольги Буниной

Тренажёр поможет детям с особенностями здоровья, которых тренирует чемпионка мира.

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В одном из небольших спортзалов в Увельском районе, которым заведует пятнадцатикратная чемпионка мира по армрестлингу Ольга Бунина, появилась виброплатформа. Поскольку все ученики Ольги имеют особенности здоровья, то тренажёр, помогающий нарастить силу мышц, развить координацию, а также амплитуду движения в суставах, был необходим для достижения новых побед. Такой подарок спортзалу Ольги Буниной преподнесла член Совета Федерации федерального Собрания РФ Маргарита Павлова.

«Все ученики Ольги Николаевны имеют непростую судьбу и особенности здоровья. Те самые особенности, которые могут сломить навсегда или дать шанс на другую, наполненную победами жизнь. Среди подопечных есть и с диагнозом ДЦП. Это самые сложные, но и самые прилежные ученики. Именно за них больше всего переживает мастер. Ей важно их поставить на ноги, научить ходить. В Москве Ольга Николаевна призналась, что для эффективной реабилитации мечтает о виброплатформе. Тренажер помогает нарастить силу мышц, развивает координацию, амплитуду движения в суставах и много еще других пунктов, которые не требуют доказательств. Она была нужна. Очень. И я очень рада, что теперь этот тренажер есть в арсенале непобедимой Ольги Буниной. Уверена, что подарок станет хорошим трамплином для череды новых спортивных достижений у воспитанников спортсменки»,— написала на своей странице в социальных сетях Маргарита Павлова.

Также сенатор поблагодарила директора областного бюджетного учреждения «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области» за помощь в доставке тренажёра.

Кроме того, Маргарита Павлова отметила, что несмотря на то, что большую часть жизни Ольге Буниной приходится передвигаться на коляске, она заражает своим оптимизмом, поражает силой воли и, конечно же, спортивными титулами. Помимо всего Ольга воспитывает четверых детей, трое из которых — приёмные.