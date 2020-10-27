«Нельзя отказываться от бумажных носителей»: сенатор Маргарита Павлова о цифровизации и правах человека

Тему подробно разобрали на конференции в Совете Федерации.

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В Совете Федерации состоялась конференция, посвященная вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина в эпоху цифровизации и роботизации. Сенатор Маргарита Павлова рассказала, что также выступила на ней с докладом. Упор сенатор сделала на том, что необходимо предоставлять гражданам России выбор: получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде или лично, используя «бумажные» заявления.

«Должна быть возможность управлять процессом обработки персональных данных. У общества есть вполне обоснованные опасения, и законодатель на это должен отреагировать регулированием. Нельзя отказываться от бумажных носителей. Об этом говорила и Людмила Бокова, и сразу несколько докладчиков, в том числе и я. Кроме того, считаю, необходимо разработать подробный алгоритм предоставления государственных или муниципальных услуг в случае отказа гражданина от электронной формы, чтобы гарантировать права граждан на практике, а не в формулировках», — прокомментировала ситуацию Маргарита Павлова.

Также сенатор отметила необходимость создания системы защиты баз, содержащих персональные данные жителей России.