В Челябинской области продолжается работа над спортивными объектами

В течение нескольких лет должно открыться около 30 площадок.

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В Челябинской области в течение нескольких лет должны открыться 30 спортивных объектов. Их строительство является одной из приоритетных задач для Южного Урала. Кроме того, активно реконструируются и имеющиеся здания.



Так, кардинальные изменения претерпел стадион в Еманжелинске. Новая площадка подойдёт для регби, футбола, волейбола и занятий бегом. Её открыли после капитального ремонта. На реконструкцию стадиона направили около 5 000 000 рублей, он изменился радикально. Дети вспоминают старый стадион и отмечают изменения к лучшему.

«Было трудновато играть в какие-нибудь игры с мячом. Сейчас все очень хорошо изменилось. Мы довольны. Надеюсь, что в новом учебном году эта площадка подарит нам удовольствие заниматься и играть здесь»,— отметила школьница Анна Дунаева.

Реконструкцию проводили на протяжении двух месяцев. Установили освещение, видеонаблюдение и ограждение, а также скамейки и постелили прорезиненное покрытие. Новое напольное покрытие появилось и спортшколе Копейска. Работал над ним московский подрядчик. Руководство учреждения отмечает качество нового покрытия.

«Это, вот, компания, которая занимается именно укладкой резины. Фирмы „Мондо“. „Мондо“ — это, на данный момент, самое лучшее покрытие в мире, которое используется на Олимпийских играх, на чемпионатах мира. Итальянцы с удовольствием в этой ситуации отдали нам свою фирменную резину»,— сказал директор спортивной школы № 1 Сергей Уфимцев.

В Миассе для пробежек на свежем воздухе проложат тропу здоровья. Она соединит собой район Комарово и посёлок дачный. В мае среди жителей провели голосование, на котором и был выбран проект заасфальтированной тропы здоровья.

«В этом году мы соединим район Комарово с жилым домом Тельмана, 82 именно асфальтовым покрытием и проложим щебеночное покрытие до перекрестка Тельмана»,— отметил глава Миасса Григорий Тонких.

На строительство направили более 3 000 000 рублей. Отметим, что благоустройство проходит по проекту «Реальные дела». Уже в следующем году участок с освещением проложат от улицы Тельмана до лыжной базы. Там жители смогут устраивать забеги.