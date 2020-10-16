С предложениями по реструктуризации долгов пострадавших из-за коронавируса предпринимателей выступила Маргарита Павлова

В Совете Федерации прошёл круглый стол на тему предотвращения негативных последствий банкротства.

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Реструктуризация долгов предпринимателей, которые пострадали от пандемии COVID-19 требует новых законодательных решений. Об этом на круглом столе на тему «О законодательном обеспечении предотвращения негативных социально-экономических последствий, связанных с несостоятельностью (банкротством)» в Совете Федерации заявила сенатор Маргарита Павлова.



В ходе дискуссии была озвучена идея об упрощении применения стадии реструктуризации долга для предпринимателей. Это необходимо в связи с острой необходимостью реализации мер по реабилитации представителей бизнеса и предпринимательства. Маргарита Павлова предложила сократить размер погашения задолженности предпринимателей перед кредиторами до 30-20%, а также увеличить возможный срок погашения задолженности с трех до пяти лет.

«На сегодня очевидно, что институт банкротства является эффективным механизмом для решения сложных финансовых проблем граждан. Но и он требует перезагрузки с учетом изменений реальной жизни и ситуации в мире. Для стабилизации экономики в условиях пандемии остро необходим диалог кредиторов и бизнеса, консенсус по применению реабилитирующих процедур на погашение долгов предпринимателей»,— заявила парламентарий Маргарита Павлова.

Отметим, что в дискуссии по теме приняли участие сенаторы, а также представители Министерства экономического развития России, Федеральной налоговой службы, делового и банковского сообществ.