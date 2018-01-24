/ Асфальтобетонный завод в Челябинске наказали за вредные выбросы

Руководителя организации оштрафовали на 47 тысяч рублей.

Асфальтобетонный завод, расположенный на выезде из Челябинска, нарушал закон об охране атмосферного воздуха. Компания использовала в производстве природный газ без специального разрешения. Также на территории завода обнаружили емкость для хранения битума, открытый склад щебня и стоянку грузовых автомобилей. Нарушения выявила прокуратура Советского района.

Организацией не проведена инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; не зарегистрированы в установленном порядке установки очистки газа; эксплуатируются источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые оказывают вредное физическое воздействие на атмосферный воздух, в отсутствие специального разрешения, выданного уполномоченным органом. — сообщили сайту «Первый областной» в прокуратуре Челябинской области.

В отношении руководителя возбудили административные дела. Ему предстоит выплатить штраф в размере 47 тысяч рублей, а также — устранить нарушение закона.



На данный момент работу установки, для которой и был необходим природный газ, остановили. Чтобы возобновить деятельность, понадобится оформить специальные разрешительные документы.

