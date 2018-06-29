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/ Экологичный и транспортабельный асфальтобетонный завод открыли в Челябинской области

Экологичный и транспортабельный асфальтобетонный завод открыли в Челябинской области

Он будет задействован в ремонте Свердловского проспекта.
сегодня в 18:20
  |  Общество
В Челябинской области появилось новое предприятие. Теперь в Сосновском районе действует асфальтобетонный завод. Он транспортабельный, приобретен в Германии, а смонтирован уже на месте. Все за счет средств компании «Южуралмост». Завод, по планам, будет производить до 240 тонн асфальта в час и позволит отремонтировать все дороги в области. Предприятие даже может быть перемещено ближе к месту, где в данный момент идет строительство полотна. Кроме того, завод ориентирован на защиту окружающей среды: этому помогают низкое энергопотребление и высокая теплоизоляция нагреваемых элементов.

Впечатления самые благоприятные, такой завод у нас первый на территории. С его открытием будут полностью закрыты потребности в асфальте в Челябинской области. Это одно из хороших решений, которое сформирует основу для доведения автотрасс до качественного состояния. И очень своевременно, Челябинская область активно готовится к саммитам ШОС и БРИКС. В целом, в области на строительство и реконструкцию дорог направляется более 10 миллиардов рублей ежегодно. Поэтому завод будет загружен работой. — прокомментировал открытие завода Борис Дубровский.

Уже решено, что первая партия асфальтобетонной смеси, произведенная на заводе, пойдет на ремонт Свердловского проспекта. При необходимости на заводе смогут изготовить материалы для любых работ, от укладки асфальта на магистралях, до строительства мостов.

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