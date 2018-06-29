/ Экологичный и транспортабельный асфальтобетонный завод открыли в Челябинской области

Впечатления самые благоприятные, такой завод у нас первый на территории. С его открытием будут полностью закрыты потребности в асфальте в Челябинской области. Это одно из хороших решений, которое сформирует основу для доведения автотрасс до качественного состояния. И очень своевременно, Челябинская область активно готовится к саммитам ШОС и БРИКС. В целом, в области на строительство и реконструкцию дорог направляется более 10 миллиардов рублей ежегодно. Поэтому завод будет загружен работой. — прокомментировал открытие завода Борис Дубровский.
Уже решено, что первая партия асфальтобетонной смеси, произведенная на заводе, пойдет на ремонт Свердловского проспекта. При необходимости на заводе смогут изготовить материалы для любых работ, от укладки асфальта на магистралях, до строительства мостов.