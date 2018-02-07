/ «Тракторы в камуфляже» представили на ЧТЗ

Бронированную технику поставляют для минобороны и МЧС.

Челябинский тракторный завод продемонстрировал модернизированные модели техники, оборудованные дополнительной защитой. Модели Б10 М и Б12 оснащаются специальными противокумулятивными решетками. Спецтехника используется Министерством обороны и подразделениями МЧС.



Мы продолжим модернизацию нашей спецтехники. Предусматриваем установку на бронебульдозеры дополнительного оборудования, создаем другие специальные опции, улучшающие конструктивные параметры машин, в том числе и степень их защищенности. Собрав первые «тракторы в камуфляже», мы теперь знаем, как работать со спецсталью. Технология сварки брони, резки и фрезеровки кромок, сборки агрегатов отработана на первых образцах. Она универсальна, что позволит нам быстрее осваивать новые образцы машин с усиленной защитой, а также устанавливать спецзащиту на агрегаты других производителей, если такие заказы нам поступят. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель направления спецтехники на ЧТЗ Сергей Гусев.

Отличиями спецтехники от обычных тракторов являются особенности конструкции. В частности, у них нет боковых жалюзи для воздухозабора. Воздух для охлаждения двигателя идет через зазор между кабиной и капотом. Бронированные стекла в кабине машины меньше по размеру и уменьшают обзор, который компенсируется за счет видеокамер.

