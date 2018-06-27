/ Суд запретил компании «Мечел-Кокс» выбросы в атмосферу

Предприятие не смогло аннулировать вынесенное ранее решение.

Компании «Мечел-Кокс» запрещено производить выбросы в атмосферу. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, которая ранее одобрила такой режим работы предприятия. Об этом сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Не согласившись с принятым решением, ООО «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» оспорило указанный приказ в порядке арбитражного судопроизводства. Прокуратурой Челябинской области в ходе рассмотрения арбитражным судом указанного дела высказана позиция об обоснованности издания приказа. Решением арбитражного суда приказ Управления Росприроднадзора был признан недействительным. — пояснили в ведомстве.

Специалисты пояснили: любой выброс предприятия считается сверхнормативным. При этом, по словам экспертов, в компании к ситуации отнеслись с помниманием.

В данный момент, получается, что выброс «Мечел-Кокса» законодательно не разрешен. Весь их выброс сверхнормативный, это значит, что, грубо говоря, за каждый грамм выброшенного загрязняющего вещества они платят в 25 раз больше. То есть их воздействие на окружающую среду возмещается в 25-кратном размере. Именно поэтому они уже в течение года заинтересованы в том, чтобы сократить свои выбросы. — рассказал Business FM заместитель руководителя Росприроднадзора Челябинской области Владислав Коробкин.

По информации Росприроднадзора, предприятие уже предлагает ряд мер, которые могут помочь нормализовать и исправить ситуацию. В их числе — учет источников выбросов.