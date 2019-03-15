/ Южноуральцы смогут проголосовать за губернатора, даже находясь в Москве

Нововведение предлагает федеральный Избирком.

Политические активны южноуральцы, желающие осенью отдать голос за достойнейшего кандидата в губернаторы Челябинской области, смогут сделать это, даже находясь в другом регионе. Центральный избирательный комитет предлагает воспользоваться такой возможностью жителям еще 15 регионов, но пока только на уровне законопроекта и только в Москве.

Любой житель Челябинской области, который в день выборов будет знать, что он будет находиться в Москве, может на одном из 30 экспериментальных цифровых участков, подав специальное заявление через электронный портал Госуслуг, проголосовать за своего кандидата на выборах губернатора Челябинской области. Несмотря на то, что там будут выборы именно в Мосгордуму. Пока взята за основу Москва, в силу того, что там чуть больше ресурсов, больше возможностей на данный момент.— прокомментировал радио «Business FM Челябинск» глава регионального Избиркома Сергей Обертас.

Глава Избиркома Челябинской области отметил, что верит в успешность законопроекта и его принятие в ближайшее время.

Напомним, выборы губернатора Челябинской области состоятся в сентябре 2019 года.