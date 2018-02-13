/ «Лидеры России» обсудили с Президентом результаты профконкурса

Ольга Углева из Челябинска поделилась впечатлениями с Владимиром Путиным.

Финалистов всероссийского конкурса «Лидеры России» пригласили на прием в Кремль. Среди победителей оказалось двое челябинцев. Представитель регионального Минэкономразвития Ольга Углева обсудила с главой страны отдачу от конкурса, а также выразила надежду, что работодатель будет работать в связке с вузами.

Что хотели от конкурса? В первую очередь оценить свой уровень. Потому что как банковский сотрудник я понимаю, чего я стою, а относительно других сфер хотелось бы понять. И второй момент для меня был важен — научиться решать более глобальные, масштабные задачи. Потому что работа в банке — это работа в очень четко структурированной системе с понятным функционалом, понятными задачами, тем более я большую часть работала в зарубежных банках — там это всё очень чётко выстроено, — а сейчас мне нужно было выбирать направление деятельности и необходимо решать проектные задачи. — сказала Ольга на встрече с Президентом.

Напомним, два южноуральца — Ольга Углева и Максим Абушаев, стали победителями конкурса «Лидеры России». В качестве награды им вручили 1 миллион рублей на собственное развитие.

