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/ Политологи уверены во вмешательстве США в выборы президента России

Политологи уверены во вмешательстве США в выборы президента России

Методы, по мнению специалистов, будут нестандартными.
сегодня в 10:14
  |  Политика

Поведение США в связи с грядущими в России выборами проанализировали политологи. Своим видением ситуации поделился замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его мнению, Соединенные Штаты постараются сделать выборы нелегитимными и будут использовать для этого нестандартные методы.

Та сторона, которая заявляет о том, что Россия активно вмешивается в избирательный процесс в Соединенных Штатах, естественно, не менее, а активна, чем она думает о нас, и будет вмешиваться и вмешивается в избирательный процесс в России. — передает РИА Новости слова Владимира Шаповалова.

Точные методы, которые должны помешать выборам президента в России, сейчас не определены.

Выборы пройдут 18 марта 2018 года по всей России. К участию допущены 8 кандидатов.

Напомним, что ранее Россию обвиняли во вмешательстве в выборы президента США.

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Комментарии

Нина
15:26, 12.02.2018
Мы знаем всех кандидатов. Теперь выбор за народом. Сергей Миронов сделал правильный выбор и выступил в поддержку Путина. Это разумный выбор, тем более Путин победит на выборах.

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