/ Политологи уверены во вмешательстве США в выборы президента России

Методы, по мнению специалистов, будут нестандартными.

Поведение США в связи с грядущими в России выборами проанализировали политологи. Своим видением ситуации поделился замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его мнению, Соединенные Штаты постараются сделать выборы нелегитимными и будут использовать для этого нестандартные методы.

Та сторона, которая заявляет о том, что Россия активно вмешивается в избирательный процесс в Соединенных Штатах, естественно, не менее, а активна, чем она думает о нас, и будет вмешиваться и вмешивается в избирательный процесс в России. — передает РИА Новости слова Владимира Шаповалова.



Точные методы, которые должны помешать выборам президента в России, сейчас не определены.

Выборы пройдут 18 марта 2018 года по всей России. К участию допущены 8 кандидатов.



Напомним, что ранее Россию обвиняли во вмешательстве в выборы президента США.