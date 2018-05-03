/ Популярному мессенджеру Viber грозят блокировки на территории России

Работа сервиса зависит от получения ключей шифрования.

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации не исключил возможность блокировки мессенджера Viber на территории страны. Работа сервиса зависит от предоставления компанией ключей для дешифровки переписки пользователей. Доступ к сообщениям необходим ФСБ.

Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования, это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение. — передает ТАСС ответ главы Минкомсвязи Николая Никифорова на вопрос о блокировках.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора заблокировать Telegram на территории России. 16 апреля ведомство разослало операторам распоряжение о блокировке сервиса. После чего ведомство потребовало от Apple и Google удалить приложение из свободного доступа.