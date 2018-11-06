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/ Новые правила проверки пользователей мессенджеров выходят в России

Новые правила проверки пользователей мессенджеров выходят в России

Для использования приложений нужно будет пройти проверку по номеру телефона.
сегодня в 19:59
  |  Общество

Правительство разработало новые правила проверки пользователей мессенджеров. Это необходимо для того, чтобы создать безопасную среду для коммуникации, пишет газета «Известия» со слов главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Процесс идентификации пользователя будет происходить следующим образом: при регистрации в мессенджере, пользователь будет указывать свой номер телефона. Раньше, чтобы продолжить регистрацию, необходимо было ввести код, который высылался на номер телефона по смс. Но этот способ недостаточно надежен, поскольку пользователи могли регистрироваться через номера, принадлежащие третьим лицам.

Теперь для того, чтобы начать пользоваться мессенджером, нужно дождаться проверки организаторами сервиса. Если информация, которую указали при регистрации совпадает с информацией из базы данных сотового оператора, то регистрация пройдена. На ответ у сотового оператора есть 20 минут, по истечении которых регистрация будет считаться непройденной.

Возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений. Нынешнее постановление правительства — необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом. — объясняет глава Роскомнадзора газете «Известия».

Как сказала пресс-служба МТС, для реализации ответа в указанное время — потребуются небольшие технические доработки, но не нужно будет создавать новые базы данных. Сотовый оператор, кстати, также будет отмечать у себя, что владелец данного номера использует тот или иной мессенджер.

Но существуют опасения, что иностранные сотовые операторы не будут торопиться исполнять новые требования. В проекте же постановления сказано, что он вступает в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.

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