/ Чайлдфри-группы обвиняют в пропаганде суицида

Сообщества субкультуры в социальных сетях предложили блокировать.

Координатор общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков выступил с предложением блокировать чайлдфри-сообщества в социальных сетях.

Он считает, что подобные группы нарушают федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию», как сообщает газета «Известия».

Иначе получается, что государство одной рукой выступает в поддержку рождаемости, семейных ценностей. А с другой стороны, расцветают такие сообщества. — комментирует Сергей Чесноков.

Сам эксперт отмечает, что сообщества, скорее всего не закроют. Он призывает к тому, чтобы контент в подобных группах зачистили и впредь модерировали материалы перед публикацией.