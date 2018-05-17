Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.3 +0.38 73.78 -0.08
Челябинск
сейчас
 
+10 °C
завтра
 
+17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Менеджер WatsApp подвергся блокировке Роскомнадзора

Менеджер WatsApp подвергся блокировке Роскомнадзора

В список запрещенных попали больше 300 его IP-адресов.
сегодня в 18:05
  |  В мире

Новая волна блокировки Роскомнадзора затронула IP-адреса менеджера WatsApp. 329 из них оказались в списке запрещенных. Доступ к этим адресам ограничен по решению Генпрокуратуры, как ранее блокировались IP хостинг-провайдеров Google и Amazon.

В выгрузку реестра также попали 180 IP-адресов сети Akamai и адреса нескольких российских компаний, в том числе 18 IP-адресов российского хостинг-провайдера Selectel. — сообщает издание TJournal.

Напомним, массовые блокировки IP начались в середине апреля, когда Таганский суд Москвы постановил заблокировать Телеграм. Правда, под «санкции» попали также адреса некоторых российских интернет-компаний. Поводом для всего стал отказ руководства мессенджера предоставить ключи шифрования от переписки пользователей.

Общество
Популярному мессенджеру Viber грозят блокировки на территории России
03.05.2018
Популярному мессенджеру Viber грозят блокировки на территории России
Общество
«Роскомнадзор» назвал сроки возможной блокировки Facebook
18.04.2018
«Роскомнадзор» назвал сроки возможной блокировки Facebook
Общество
Южноуральцы сообщили о блокировке Телеграма
16.04.2018
Южноуральцы сообщили о блокировке Телеграма
Общество
Суд постановил заблокировать Telegram
13.04.2018
Суд постановил заблокировать Telegram
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Водители автобусов в Челябинской области поборются за звание лучшего
сегодня в 20:00
Водители автобусов в Челябинской области поборются за звание лучшего
Хоккей
Легковушку зажало между маршруткой и грузовиком в массовом ДТП в Челябинске
  
сегодня в 19:41
Легковушку зажало между маршруткой и грузовиком в массовом ДТП в Челябинске
Общество
Суд обязал южноуральскую школу обзавестись учебниками
сегодня в 19:07
Суд обязал южноуральскую школу обзавестись учебниками
Общество
Бесплатный библиотечный тур организовали для челябинцев
сегодня в 18:50
Бесплатный библиотечный тур организовали для челябинцев
Общество
Глава аппарата челябинской Гордумы Юрий Чанов признался в получении взятки
  
сегодня в 18:29
Глава аппарата челябинской Гордумы Юрий Чанов признался в получении взятки
В мире
Менеджер WatsApp подвергся блокировке Роскомнадзора
сегодня в 18:05
Менеджер WatsApp подвергся блокировке Роскомнадзора
Политика
В Узбекистане заинтересовались южноуральской металлургией
сегодня в 17:59
В Узбекистане заинтересовались южноуральской металлургией
Наука
Первый секс скажет все о долгосрочности отношений
сегодня в 17:51
Первый секс скажет все о долгосрочности отношений
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6