/ Менеджер WatsApp подвергся блокировке Роскомнадзора

В список запрещенных попали больше 300 его IP-адресов.

Новая волна блокировки Роскомнадзора затронула IP-адреса менеджера WatsApp. 329 из них оказались в списке запрещенных. Доступ к этим адресам ограничен по решению Генпрокуратуры, как ранее блокировались IP хостинг-провайдеров Google и Amazon.

В выгрузку реестра также попали 180 IP-адресов сети Akamai и адреса нескольких российских компаний, в том числе 18 IP-адресов российского хостинг-провайдера Selectel. — сообщает издание TJournal.

Напомним, массовые блокировки IP начались в середине апреля, когда Таганский суд Москвы постановил заблокировать Телеграм. Правда, под «санкции» попали также адреса некоторых российских интернет-компаний. Поводом для всего стал отказ руководства мессенджера предоставить ключи шифрования от переписки пользователей.