ВИА «Ариэль» представили песню ко дню рождения Челябинска

Автор группы анонсировал выход нового альбома.

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В прямом эфире телеканала ОТВ состоялась премьера новой песни ВИА «Ариэль». Музыканты посвятили её Челябинску, который сегодня, 12 сентября, празднует свой 284-й день рождения. О том, как создавалась песня, и какие ещё сюрпризы для поклонников приготовила группа в эфире марафона в честь Дня города рассказал автор слов и музыки композиции Игорь Кривопалов.



По словам Игоря Кривопалова, песня, которую музыканты подарили Челябинску на день рождения, была написана ещё несколько лет назад. Всё это время композиция ждала своего «звёздного часа». Уже после автор показал её коллективу, а затем было решено сделать клип.

Автор слов и музыки «Ариэль» анонсировал и выход нового альбома группы. По словам Игоря Кривопалова, в альбом войдет 14 песен. Композиция должна выйти уже в следующем году.

«Мы готовим к выпуску альбом. Сейчас у нас в работе последняя композиция, кстати, там есть одна песня о столице Южного Урала, которая у вас уже звучала. Она больше связана с железной дорогой, поездом, а эта новая песня связана с небом, новым аэропортом, самолётами. Думаю, получается очень неплохая работа»,— рассказал автор слов и музыки песни «Челябинск» Игорь Кривопалов.

Сам Игорь Кривопалов считает, что ему повезло работать с талантливыми людьми. Между автором и коллективом сложилось хорошее взаимопонимание. Кроме того, с коллективом работает аранжировщик Владимир Батраков. Несмотря на то, что у каждого есть своё мнение, творческая группа находит компромисс.

«Каждый понимает друг друга, что это творчество, и каждый имеет право на то, чтобы его мнение присутствовало. Результат должен быть компромиссный и в то же время нравиться публике»,— сказал Игорь Кривопалов.

Напомним, клип и песню, посвящённые дню рождения Челябинска, ВИА «Ариэль» анонсировали в начале сентября. В ролике музыканты показали летнюю столицу Южного Урала, новый аэропорт имени Курчатова, набережную и другие достопримечательности областного центра.