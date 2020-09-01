Клип ко дню рождения Челябинска сняли музыканты ВИА «Ариэль»

Видео представят в День города.

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Ансамбль «Ариэль» снял клип о Челябинске. Видео приурочено к 284-летию города. В ролике музыканты показали летнюю столицу Южного Урала, новый аэропорт имени Курчатова, набережную и другие достопримечательности Челябинска. Песня получила название «Город Ч», а основным её лейтмотивом стала любовь к мегаполису. Кроме того, авторы хотят подчеркнуть, что столица Южного Урала становится ярче.



«Здесь связано с аэропортом новым с самолетами. Мы хотим показать, что наш город красивый, интересный. Не настолько грязный. И сюда нет желания у людей приезжать. И что люди, которые здесь они очень творческие»,— сказал «Первому областному» автор песни «Город Ч» Игорь Кривопалов-Москвин.

На данный момент клип проходит процедуру монтажа, а песня дорабатывается на студии. Музыканты ВИА «Ариэль» уверены, что композиция понравится слушателям.

«Мы будем петь для Челябинска. Для челябинских зрителей. Которые очень узкая публика миллион — миллион полтора. Вот и пусть слушают песню, которая посвящена нашему городу Сегодня интернет. Сегодня записал песню раз выложил и вся страна знает про эту песню»,— рассказал солист группы «Ариэль» Борис Каплун.

Окончательный вариант клипа представят в День города. Отметим, что из-за пандемии коронавируса большая часть торжественных мероприятий пройдёт в режима онлайн.