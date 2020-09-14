Челябинская певица победила в международном конкурсе

Работу южноуральской исполнительницы оценили на международном фестивале «Skey-Cinema».

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Челябинка Ирина Пименова, выступающая под псевдонимом I RISHA взяла приз за лучший клип в международном кинофестивале «Skey-Cinema». Исполнительница, которая раньше была домохозяйкой, теперь собирается покорять столицу.



По профессии девушка — инженер, но как признаётся I RISHA, она не работала по профессии ни дня. Певица сама пишет тексты для своих композиций. Желание реализоваться в качестве исполнительницы Ирина Пименова связывает с детской мечтой. По её признанию, ещё в 13 лет она отправляла свою песню в Москву и могла попасть на прослушивание, но тогда у родителей не было возможностей отправить девушку в столицу.

«И вот, спустя столько лет я снова начала писать песни и начала осуществлять мечту. 4 года назад это всё началось, но с другими музыкантами и для семейного прослушивания. В конце 2019 года мы записали песню „А я влюбилась“, на неё же сняли клип, который оценили. Клип был снят в декабре, в нём снялся Максим Кобзов. На фестиваль мы заявили его в августе»,— рассказала сайту «Первый областной» певица I RISHA.

Над песнями I RISHA работает вместе со своей командой. В неё входит звукорежиссёр Антон Никулин. Мужчина отмечает талант Ирины Пименовой, а также отмечает, что на запись вокала у них уходит около 4 часов.

«Мы основательно готовимся, работаем с преподавателем по вокалу, который подсказывает, Ирине как правильно петь, помогает правильно интонировать, это очень важно для качественного продукта, потому то современная звукозапись позволяет править это всё, но если спеть неточно, то будут явные правки. Поэтому мы работаем с преподавателем по вокалу. Программа не делает вокалиста уникальным, это просто удобство в работе и всё. На сегодняшний момент записали 4 песни в студии, потратили 16 часов студийной работы на запись одного только вокала», — поделился с «Первым областным» звукорежиссёр Антон Никулин.

В продвижении Ирине Пименовой помогает продюсер. Именно он организовывает выступления и съёмки для певицы. Отметим, Сейчас девушка готовит к выпуску второй сингл — «Клеопатра». Сейчас девушка и её команда планирует снимать второй клип. В нём будут задействованы актёры, хореографы и несколько режиссёров. Релиз композиции состоится 25 сентября.