Роуп-скипперы отчитались о стенде со скакалками в «Алом Поле»

Установка второго планируется на стадионе «Локомотив».

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Авторы проекта «Челябинская скакалка» отчитались о стенде со спортивным снарядом, установленном в парке «Алом Поле». С момента появления конструкции прошёл месяц. За это время, по словам роуп-скипперов, было украдено около 26 скакалок. При этом стенд продолжает стоять на своём месте и регулярно пополняется снарядами.



«За прошедший месяц утащили и сломали в общей сложности 26 скакалок, получается примерно одна скакалка в день. Инициаторы проекта своевременно пополняют наличие новыми скакалками так, чтобы на стенде было достаточное количество скакалок на любой рост»,— рассказал один из авторов проекта Максим Костандов.

Сейчас в планах представителей «Челябинской скакалки» — создание ещё одного стенда на стадионе «Локомотив». Однако пока проект затормозился, поскольку его нужно согласовывать с ЮУЖД.

«Администрация стадиона сказала, что идея хорошая, но это не в пределах их компетенции. Нас отправили к их руководству: Южно-Уральская железная дорога. Мы описали наше предложение в специальной форме для социальных проектов на сайте ЮУЖД, но на обращение нам не ответили»,— отметил Максим Костандов.

Напомним, стенд со скакалками появился в сквере «Алое Поле» 12 августа этого года. Его поставили представители движения «Челябинская скакалка», который профессионально занимается роуп-скиппингом. Снарядами челябинцы могут воспользоваться бесплатно.

Роуп-скиппинг — прыжки через скакалку с исполнением различных трюков. По словам энтузиастов, с помощью него можно развить выносливость и похудеть, а также научится исполнять различные трюки.