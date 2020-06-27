Роспотребнадзор скорректировал правила заселения в санатории

Справка об отсутствии коронавируса теперь не нужна.

Послушать 00:00

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала документ о внесении изменений в рекомендации по заселению в санатории. Можно не предоставлять справку об отсутствии коронавируса, однако другой документ обязательно должен быть.

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больным COVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее, чем 3 дня до отъезда»,— говорится в документе.

Кроме того, теперь в один номер можно заселять двух незнакомых людей. А в общие номера — членов семьи, проживающих вместе людей и гостей с сопровождающими.

Ещё одно изменение касается проведения групповых процедур.

«Групповые процедуры проводят с соблюдением принципа социального дистанцирования, при невозможности — отменяют. Все медицинские помещения должны быть оснащены оборудованием для обеззараживания воздуха»,— написано в рекомендациях.

Рестораны, столовые и другие заведения в санаториях могут работать с соблюдением рекомендаций для профилактики коронавирусной инфекции. Ранее еду разрешалось доставлять в номера.