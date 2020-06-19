Въезд в Курганскую область теперь возможен лишь при наличии анализа на коронавирус

Это сделано в целях недопущения распространения инфекции.

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Правительство Курганской области утвердило особый порядок передвижения лиц и транспортных средств на территории региона. Теперь с 15 июня, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, въезд в Курган разрешен лишь при наличии справки с отрицательным анализом на COVID-19.

«Справка должна быть получена не ранее, чем за 2 календарных дня до даты вашего выезда из точки отправления. При этом не важно, каким видом транспорта вы прибываете — авиационным, автомобильным, железнодорожным или автобусным», — сообщили в правительстве Курганской области.

Особый порядок касается тех граждан, которые не зарегистрированы в Курганской области по месту жительства или пребывания. Также это касается людей, прибывших из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО, Республики Саха и Мурманской области.

Въезд в Курганскую область осуществляется лишь через КПП, где необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность, регистрацию по месту жительства (пребывания), а также документ, подтверждающий отсутствие коронавирусной инфекции.