У челябинки, которую госпитализировали вместе с родителями и братом, подтвердился COVID-19

Девушку перевели в другую палату.

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Стало известно, что у челябинки Шахназ, которую вместе с родителями и братом госпитализировали с подозрением на COVID-19, подтвердился диагноз. Об этом девушка сообщила на своей страничке в соцсети.

«Перевели на этаж ниже. Анализ показал положительный результат», — написала девушка.

Челябинка поделилась, что теперь она не может находиться рядом с мамой и помогать ей при необходимости. Кроме того, пациентку расстроило то, что теперь все члены семьи находятся далеко друг от друга.

Напомним, Шахназ, ее родителей и брата госпитализировали с подозрением на COVID-19. Мать, дочь и сына поместили в одно медучреждение. А главу семейства направили в другую больницу, — у мужчины поражены 36% легких.