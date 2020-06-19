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Стало известно, что у челябинки Шахназ, которую вместе с родителями и братом госпитализировали с подозрением на COVID-19, подтвердился диагноз. Об этом девушка сообщила на своей страничке в соцсети.
«Перевели на этаж ниже. Анализ показал положительный результат», — написала девушка.
Челябинка поделилась, что теперь она не может находиться рядом с мамой и помогать ей при необходимости. Кроме того, пациентку расстроило то, что теперь все члены семьи находятся далеко друг от друга.
Напомним, Шахназ, ее родителей и брата госпитализировали с подозрением на COVID-19. Мать, дочь и сына поместили в одно медучреждение. А главу семейства направили в другую больницу, — у мужчины поражены 36% легких.