Ещё пять человек с COVID-19 скончались за сутки в Челябинской области

Более 2500 южноуральцев находятся в больницах.

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Всё больше южноуральцев заболевают новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки тесты показали положительные результаты у 192 человек. Всего в регионе 5844 случая заболевания COVID-19. Подробнее сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«На сегодняшний день в больницах Челябинской области с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся 2549 человек. Они получают все необходимое лечение. 38 пациентов переведены в больницы других регионов по месту жительства»,— сообщили в ведомстве.

За последние сутки 135 пациентов выздоровели и покинули медицинские учреждения. Всего от COVID-19 вылечилось 3145 южноуральцев.

«За прошедшие сутки умерло 5 человек. От COVID-19: пациент, 24 года; пациентка, 71 год. От других причин: хроническая обструктивная болезнь лёгких (ковид сопутствующий) — пациент, 95 лет; цирроз печени, ишемический кардиосклероз (ковид сопутствующий) — пациентка, 83 года; лейкоз (ковид сопутствующий) — пациент, 63 года»,— добавили в Минздраве.

Напоминаем, по всем вопросам, касающимся коронавируса, можно обратиться на горячую линию Минздрава по телефону 8 (351) 240-15-16. Кроме того, вся официальная информация размещена на сайте коронавирус74.рф.