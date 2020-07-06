Новый экоцентр для реабилитации животных построят в Челябинске

Он займёт не менее пяти гектаров земли.

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В Челябинске появится новый экоцентр. Его площадь должна составить не менее пяти гектаров. Там должны расположиться животные из приюта «Спаси меня» Карена Даллакяна. Во время визита в учреждение губернатора Челябинской области Алексея Текслера зоозащитник жаловался, что зверям не хватает места. Как поделился с радио «Business FM Челябинск» сам Карен Даллакян, в новом экопарке будут располагаться не только животные. Также там будут проводиться образовательные и научные работы.



«Сегодня это все проходит на нашей площадке приюта. Студенты пишут научные работы вместе с преподавателями, кандидатские работы. Мы можем предоставить эту возможность, это уроки добра. Образование, которое школа не дает, мы даем. Экологическое просвещение. То есть это уже можно будет там, на месте все позволить, там вести. Не где у нас после операции животные находятся, это некомфортно для них, когда люди ходят. Также нам нужна площадка, где мы карантин делаем, а потом отпускаем в естественную среду животных. Тоже это проблема сейчас»,— рассказал Карен Даллакян.

На данный момент известно, что центр будет расположен в природных условиях, чтобы животные могли жить в максимально комфортной для себя среде. Также там планируется поставить бассейн. В частности, в нём будет купаться знаменитый львёнок Симба, который сможет восстанавливать суставы после операций.