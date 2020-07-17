Челябинские зоозащитники пытаются спасти львёнка из Волгоградской области

Полуторамесячного Грома перевозили в ящике в багажнике автобуса.

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В Челябинском приюте для животных «Спаси меня» может появится новый подопечный. Региональное отделение Общероссийского народного фронта и зоозащитник Карен Даллакян пытаются добиться передачи в Челябинск львёнка по кличке Гром. С этой просьбой они обратились в Росприроднадзор по Астраханской и Волгоградской областям.



Возраст Грома — 1,5 месяца. Его обнаружили на посту ДПС в Светлоярском районе, в багажнике ехавшего из Дагестана автобуса. Представители ОНФ рассказали, что львёнок почти сутки находился в ящике. Затем его передали передвижному цирку в Волгограде. Сейчас Гром там, но из-за неправильного содержания и питания у него развивается катаракта. Как отметил Карен Даллакян, заболевание может привести к тому. Что львёнок ослепнет, поэтому действовать нужно как можно скорее.

«Но сейчас решение по ситуации затягивается, что идет во вред Грому. Мы готовы перевезти его в наш центр помощи диким животным, в котором содержатся животные, пострадавшие от действий недобросовестных владельцев, и где мы окажем львенку всю необходимую в его состоянии медицинскую и реабилитационную помощь, с учётом уже накопленного опыта работы с дикими животными»,— рассказал Карен Даллакян.

Также в ОНФ просят разобраться Волгоградское МВД с владельцем Грома. По данным организации, мужчина пытался перевезти льва без документов, но уголовного дела по данному факту до сих пор нет.

«Стражи порядка не усмотрели признаков преступления в действиях мужчины, который купил хищника за 100 000 рублей, довел до истощения и пытался перевезти в неподходящих для этого условиях без сопроводительных и разрешительных документов»,— сообщили «Первому областному» представители ОНФ.

Представители ОНФ отмечают, что в приюте «Спаси меня» для лечения и содержания Грома есть все необходимые условия. Отметим, что также из Дагестана в Челябинск был доставлен львёнок Симба, история которого стала известна на всю Россию. Его удалось спасти именно благодаря действиям челябинских зоозащитников.