Дождь, порывистый ветер и даже снег надвигаются на Челябинскую область

Холодать начнет уже с завтрашнего дня.

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МЧС предупредили жителей о надвигающейся непогоде. Уже завтра, 19 сентября, в регион придут дожди, грозы, а ветер усилится до 23 — 28 метров в секунду.

Температура воздуха в Челябинске завтра, 19 сентября, будет держаться на отметке в 15 градусов со знаком плюс, но синоптики обещают, что в течение всего дня будет идти дождь. В целом по области температура будет сохраняться в пределах от 13 до 18 градусов выше нуля. Местами будут проливать сильные дожди с грозами. В отдельных районах возможны туманы. В пятницу термометры также не поднимутся выше 15 градусов. Область окутают облака, и преобладать будет дождливая погода.

Выходные обещают быть холодными и дождливыми. Возможны грозы.

В начале следующей недели синоптики обещают даже снег. К понедельнику температура воздуха может упасть до 7 — 8 градусов выше нуля. Сотрудники МЧС призывает южноуральцев быть крайне осторожными и строго соблюдать правила безопасности. В случае экстренных ситуаций обращаться по телефонам: «101» или «112».