В Челябинской области бабье лето в самом разгаре

Синоптики рассказали, какой будет погода сегодня.

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В четверг, 1 октября, в Челябинской области сохранится тёплая и солнечная погода. Однако синоптики предупреждают южноуральцев о ночных заморозках и утренних туманах. Рассказываем подробнее.

В ночь на 1 октября в Челябинской области прогнозируют до +1 градуса, местами до −3 градусов. Утром столбики термометров поднимутся до +6 градусов. Переменная облачность, без существенных осадков, местами туманы. Днём воздух прогреется до +14, +19 градусов. Без осадков, местами туманы. Ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на четверг будет также туманно и без осадков. Температура воздуха составит +3 градуса, утром поднимется до +5 градусов. Днём потеплеет до +17 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» желает читателям позитивного и продуктивного дня!