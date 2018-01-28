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Понедельник на Южном Урале будет ветреным

Метеорологи молчат о морозах и осадках.
сегодня в 15:25
  |  Общество

Прогноз на начало недели сообщили южноуральские метеорологи. По их данным, понедельник будет солнечным и ветреным. Снежные тучи в регион не придут. Морозов не предвидится, однако средняя температура будет держаться на уровне минус 15 градусов.

Ночью 29 января температура воздуха опустится до минус 17, минус 22 градусов Цельсия, в низинах до минус 25. Днем воздух прогреется до минус 8, минус 13 градусов. Ветер юго-западный, 3–8 метров в секунду, но отдельные порывы будут достигать 13 метров в секунду. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

В столице Южного Урала погода не будет особо отличаться от остальной территории. Прогнозируемая ночная температура — до минус 21 градуса, дневная — от минус 9 до минус 11 градусов Цельсия.

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