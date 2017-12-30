/ Плюсовая погода остановила работу ледового городка в Челябинске

Такое решение приняли в администрации города.

Ледовый городок на главной площади Челябинска временно прекратил свою работу. Плюсовые температуры в столице Южного Урала могут негативно сказаться на состоянии ледяных скульптур. Такая погода держится вторые сутки подряд, на такой же срок и закрыт тематический парк.

Уважаемые жители и гости города! В связи с плюсовыми температурами 29 и 30 декабря 2017 года ледовый городок закрыт. Спасибо за понимание. — говорится в объявлении от имени администрации города Челябинска и Горсада имени Пушкина.

Отметим, что на 31 декабря синоптики предсказывают небольшое похолодание. Поэтому шанс встретить новый год на главной площади города сохраняется. В Челябинске 31 декабря обещают около минус 10 градусов ночью и минус 6 днем. 1 января похолодает: ночью температура достигнет минус 15 градусов, днем — минус 8 градусов.