/ Автомобилистов предупреждают о возможной опасности из-за непогоды на Южном Урале

Снегопад осложняет дорожную ситуацию и снижает видимость.

25 декабря автомобилистов, чем путь проходит по дорогам Южного Урала, предупреждают об ухудшении погодных условий. Снегопад в отдельных частях Челябинской области ухудшает ситуацию на автотрассах и создает предпосылки для ДТП. Водителей просят быть предельно внимательными, выбирать скорость движения с учетом погодных условий и состоянием дорожного полотна.

В настоящее время в южных районах Челябинской области из-за снегопада на автодорогах снижена видимость. В связи с этим движение автомобильного транспорта затруднено и повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий. — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.



Отметим, что сейчас, по данным Госавтоинспекции, на всех автодорогах федерального и областного значения наряды ДПС ГИБДД, осуществляющие надзор за дорожным движением и помощь автомобилистам.

