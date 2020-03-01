Ветреная и хмурая погода ожидает жителей Челябинской области в начале недели

Несмотря на ветер и отсутствие солнца, будет по-весеннему тепло.

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По-прежнему весенняя погода сохранится в Челябинске и области в начале предстоящей недели. Вместе с ней сохранятся гололедица и хмурое небо. Синоптики рассказали, каких температур следует ожидать днём, а каких — в ночное время суток.

В ночь с воскресенья на понедельник, 2 марта, в Челябинской области ожидается до −11 градусов, местами синоптики прогнозируют небольшой снег. Днём потеплеет до +3 градусов. Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на 2 марта столбики термометров опустятся до −9 градусов, без осадков. Днём потеплеет до +2 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный и западный от 3 до 8 метров в секунду.