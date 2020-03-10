Экстремальные погодные условия ожидают жителей Челябинской области сегодня

В МЧС дали несколько рекомендаций, как не попасть в беду.

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Несмотря на плюсовые температуры и 10 марта на календаре, зима не хочет уходить из Челябинской области. Всю ночь в Челябинске и многих других городах области шёл мокрый снег с дождём, а днём южноуральцев ожидает гололедица. В пресс-службе регионального ГУ МЧС России предупредили о погодных сюрпризах и напомнили о мерах безопасности.

«Ночью и днем 10 марта на территории Челябинской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, в западных и юго-западных районах местами сильные, отложение мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица от снежного наката, на юге местами сильная. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют гражданам отказаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния»,— сообщили в ведомстве.

Также там добавили, что если поездку всё-таки невозможно отменить, то необходимо быть максимально подготовленным к экстремальным погодным условиям и строго соблюдать правила дорожного движения. Кроме того, движения автомобиля должны быть плавными, а расстояние между вашим автомобилем и тем, который находится впереди, должно быть не менее половины скорости вашего движения.

Пешеходам также необходимо быть осторожными, передвигаясь по обледенелым тротуарам и дорогам. Необходимо заранее подготовить малоскользящую обувь, при этом наступать необходимо на всю подошву, а руки должны быть свободны.