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/ В Челябинске запустили процесс ликвидации МУП «ГорЭкоЦентр»

В Челябинске запустили процесс ликвидации МУП «ГорЭкоЦентр»

Об этом сообщил глава города Владимир Елистратов.
сегодня в 14:08
  |  Общество

Глава Челябинска Владимир Елистратов, после аппаратного совещания сообщил, что администрацией города было принято решение о ликвидации МУП «ГорЭкоЦентр». Ранее предприятие занималось вывозом мусора, а также отловом домашних животных.

В настоящее время предприятие находится в процедуре ликвидации, это юридическая норма, стандартные действия. Может быть мы передумаем и отзовем ликвидацию. Из-за сокращения задач у МУПа, мы приняли решение о ликвидации. — глава Челябинска Владимир Елистратов.

Напомним, что с 1 января вывозом отходов в Челябинской области занимается региональный оператор «Центр коммунального сервиса». Также администрацией был заключен контракт с компанией «Центр помощи бездомным животным», которая взяла на себя оставшиеся функции МУП «ГорЭкоЦентр».

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Комментарии

Вечный
16:55, 04.03.2019
Пусть отловом животных лучше занимаются люди, которые знают, что делать. Не хотелось бы чтобы их убивали, есть приюты.

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