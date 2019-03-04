/ В Челябинске запустили процесс ликвидации МУП «ГорЭкоЦентр»

Об этом сообщил глава города Владимир Елистратов.

Глава Челябинска Владимир Елистратов, после аппаратного совещания сообщил, что администрацией города было принято решение о ликвидации МУП «ГорЭкоЦентр». Ранее предприятие занималось вывозом мусора, а также отловом домашних животных.

В настоящее время предприятие находится в процедуре ликвидации, это юридическая норма, стандартные действия. Может быть мы передумаем и отзовем ликвидацию. Из-за сокращения задач у МУПа, мы приняли решение о ликвидации. — глава Челябинска Владимир Елистратов.

Напомним, что с 1 января вывозом отходов в Челябинской области занимается региональный оператор «Центр коммунального сервиса». Также администрацией был заключен контракт с компанией «Центр помощи бездомным животным», которая взяла на себя оставшиеся функции МУП «ГорЭкоЦентр».