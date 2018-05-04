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Южноуральские фронтовики получат новое жилье

Четыре участника войны встретят 9 мая в новых квартирах.
сегодня в 19:16
  |  Общество

Ко Дню Победы четыре ветерана Великой Отечественной войны получат квартиры. Всего в течение года новое жилье появится у 28 человек. Об этом сегодня, 4 мая, сообщила Министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

Мы ведем серьезную работу, чтобы ни один ветеран не остался без внимания. Мы знаем потребности каждого из них. Областной и федеральный бюджет формируется исходя из этих потребностей. Это и ежемесячные денежные выплаты, и работа социальных служб, и необходимые услуги. На эти цели более 5 миллиардов рублей ежегодно направляется ежегодно. — добавила Татьяна Никитина.

Известно, что всего на территории региона сейчас проживает 1 718 участников Великой Отечественной войны и 29 тысяч 982 ветерана. Для них в этом году организуют традиционные губернаторские приемы.

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