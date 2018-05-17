/ 736 южноуральских сирот получат жилье

В регионе уже закупили 156 жилых помещений.

677,1 миллиона рублей получит Челябинская область в этому году на покупку жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из областного бюджета также на эти цели направлено 550 миллионов.

Важно, чтобы в территориях эти средства были реализованы результативно. На покупку жилья направляются деньги из федерального и областного бюджетов, и главы должны освоить все выделенные средства. При этом жилье должно быть действительно благоустроенным, чтобы людям было комфортно в нем жить, оно должно соответствовать стандартам. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

С начала года в рамках государственной программы закупили 156 жилых помещений. По плану к концу года новоселье смогут отпраздновать 736 детей-сирот.

Положительная тенденция наблюдается в Еманжелинском, Карталинском, Пластовском муниципальных районах и Озерском городском округе. Эти муниципалитеты на сегодняшний день освоили выделенные средства более чем на 70%. — отметила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

Добавим, детям сиротам предоставляют жилье по договору найма жилого помещения на пять лет. По состоянию на 1 апреля текущего года в очереди на получение жилья состоят 3 тысячи 346 человек.