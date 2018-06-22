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/ 103-летний фронтовик из Челябинска делится планами на жизнь

103-летний фронтовик из Челябинска делится планами на жизнь

Участник ВОВ мечтает прокатиться в метро.
сегодня в 08:00
  |  Общество

Сегодня, 22 июня, старейший фронтовик Михаил Константинович Разепин вспоминает события 1941 года. В тот день ничего не предвещало беды. Ласково светило солнце, люди радовались жизни. Тогда Михаил Константинович учился в военном училище в республике Беларусь. Строил планы и мечтал. Обстрелы начались внезапно. Челябинца отправили на войну в 26 лет.

22-го числа — это было воскресенье — мы собирались поехать на вылазку, на гуляние солдатское, но не пришлось — налетели самолеты с черными крестами. День был отменный, хороший, но военный. Мы спрашиваем: в чем дело, почему они летят, это же уже нарушение границы. Нам ответили, что, наверно, они заблудились. Но это было не так. В этот день нас страшно бомбили. У меня целых два отделения погибли, но я живой остался. — рассказал Михаил Резепин.

В военные годы он освобождал Польшу, Чехословакию, Германию. Победу встретил в городе Хемниц. Вспоминать часто о прошлом фронтовик не любит, больше думает о настоящем. Сейчас челябинцу 103 года. Михаил Константинович считает себя больше молодым, чем старым. Фронтовик признается: у него много планов.

Разве мне много лет? Да я еще вообще молодой — мне дают всего 83 года. Я не буду умирать, пока не прокачусь на челябинском метро. — добавил ветеран.

Сегодня участник ВОВ собирается принять участие в акции, посвященной Дню памяти и скорби. Фронтовик обязательно пойдет к монументу, чтобы вспомнить погибших однополчан.

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