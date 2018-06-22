/ В Челябинске готовят к заселению первый в регионе дом соцнайма

Южноуральцам предлагают 1, 2, 3-х комнатные квартиры.

Наемный дом для социального использования достроили в Челябинске. Это первый подобный проект в регионе. Чтобы попасть туда, необходимо состоять на учете в качестве нуждающихся, но при этом не относиться к категории малоимущих. При этом доход не должен позволять приобрести жилье по рыночным ценам даже с помощью льготных кредитов. На таких условиях удастся заселиться в 1, 2, 3-х комнатные квартиры на срок от одного года до десяти лет.

С заявлением и документами в целях принятия на учет необходимо обращаться в Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, д. 2, кабинет 401, телефон: 263−30−52. — пояснили в пресс-службе администрации Челябинска.

Добавим, сейчас в регионе рассматривают законопроект, который предусматривает 70% скидку для оплаты жилых помещений в наемных домах.