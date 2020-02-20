Ветераны войны теперь смогут бесплатно ездить на поездах

«Российские железные дороги» предоставили ветеранам пожизненную льготу

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Санкт-Петербург

У ветеранов войны теперь есть уникальная возможность отправиться в путешествие, к друзьям или родственникам совершенно бесплатно. Услугой этой могут воспользоваться как граждане России, так и ветераны из других стран. Необходим лишь соответствующий документ.Как отметили в РЖД, право путешествовать бесплатно, у ветеранов было уже с начала этого года. Однако теперь это право будет действовать пожизненно. В поездку может отправиться ветеран и сопровождающий его человек.Эта льгота распространяется только на поездки по России.Чтобы совершить такую поездку, ветерану нужно:1) минимум за три дня до отправления обратиться в Центр содействия мобильности РЖД и зарезервировать места:, доб.1, по России или. Вагон можно выбрать любой категории.2) дождаться одобрения заявки железнодорожниками и можно отправляться в кассу за билетом.3) в кассе надо будет предъявить один из трех документов: удостоверение участника или инвалида Великой Отечественной войны либо удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда».4) затем вы получите билет и можно отправляться в дорогу.Отметим, что с начала года уже оформлено 314 билетов для ветеранов и инвалидов войны, а также 172 билета для сопровождающих лиц. Больше всего ветераны хотят отправиться в Москву,, Калининград, Казань, Смоленск, Ярославль, Архангельск, Владимир, Кисловодск, Хабаровск и Екатеринбург.